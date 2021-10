Roma: insulti in metro contro lavoratori Whirpool "napolecani", macchinista interviene e calma animi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scampata la rissa nel pomeriggio di oggi sulla linea A della metropolitana di Roma grazie all'intervento di un macchinista coraggioso. Intorno alle 17:30 su uno dei convogli diretti ad Anagnina, capolinea sud della Metro A, tra i passeggeri c'erano molti lavoratori Whirpool provenienti da Napoli che oggi hanno protestato in piazza della Repubblica. Le loro chiacchiere, ad alta voce, a quanto apprende "Agenzia Nova" da una testimone oculare, hanno indispettito un giovane, sui trent'anni, che ha dato in escandescenza. Dalla richiesta di abbassare la voce il trentenne è passato velocemente agli insulti in romano: "Se vede che a casa vostra siete abituati così, ah no voi a metro nun ce l'avete" e "napolecani", le parole urlate contro i lavoratori e che hanno scaldato gli animi. Nonostante l'invito di alcuni passeggeri a smettere, dagli insulti agli spintoni il passo è stato breve. A quel punto, tra i passeggeri spaventati e che avevano abbandonato il vagone, alla stazione dei Colli Albani il macchinista ha deciso di intervenire. L'operatore ha fermato il treno, ha raggiunto il convoglio dal quale provenivano gli schiamazzi e con fare autorevole ha urlato: "Questo è un servizio pubblico, vedete di andare a litigare da un'altra parte". Alla minaccia di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, da parte del macchinista, gli animi si sono calmati. Il giovane esagitato si è allontanato, raggiungendo un altro vagone, e i lavoratori hanno cambiato postazione. Nel frattempo, sulla banchina esterna, erano pronti a intervenire gli operatori della sicurezza in stazione, tuttavia la scelta tempestiva del macchinista ha permesso al treno, in pochi minuti, di riprendere la sua ordinaria corsa, senza ulteriori disagi. (Rer)