Cile: anniversario proteste sociali, governo incolpa opposizione per incidenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno due morti, 56 feriti e 450 arresti il bilancio della giornata di manifestazioni e cortei tenuta lunedì in Cile per commemorare i due anni dall'inizio delle proteste sociali del 2019. Sono i numeri diffusi nella mattina di martedì dalle autorità della Polizia (Carabineros), un bilancio aggiornato alle 5 della mattina di martedì e forse ancora provvisorio. Uno dei decessi, riferisce il portale "The Clinic", è avvenuto all'alba di martedì nella località di Penalolen, vicino Santiago. Si tratterebbe di un giovane raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre si presume fosse intento nel saccheggio di un locale. Il secondo decesso riguarda invece una donna di 23 anni. Tra i feriti 45 appartengono alle forze dell'ordine, mentre per quanto riguarda gli arresti, riferisce la polizia, 244 di questi sono stati effettuati nel contesto di saccheggi, 94 per disordini, 16 per barricate, e 14 per danneggiamenti. (segue) (Abu)