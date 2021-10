Usa: "Wp", Fda verso autorizzazione "mix vaccini" anti-Covid per terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and drug administration (Fda, l'agenzia statunitense che regolamenta i prodotti alimentari e farmaceutici) dovrebbe ufficializzare questa settimana la possibilità del cosiddetto "mix di vaccini", ossia di ottenere una terza dose di vaccino anti-Covid con un preparato diverso rispetto alle precedenti. Lo scrive il quotidiano "Washington Post", citando due funzionari federali che hanno familiarità con il dossier. L'agenzia si sta affrettando in modo da poter annunciare l’autorizzazione nelle prossime ore, come parte del via libera ai richiami per i vaccini Moderna e Johnson & Johnson. La Fda potrebbe anche attestarsi su una posizione intermedia, indicando che sarebbe preferibile ricevere la terza dose dello stesso vaccino rispetto alle precedenti, lasciando comunque aperta la possibilità al cambio di siero. Il vaccino di Johnson & Johnson ha dimostrato di essere meno efficace dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna, quindi c'è un'intensa attenzione su come aumentare la protezione per i destinatari del preparato monodose Janssen.(Nys)