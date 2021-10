Usa-Ecuador: Blinken a Quito, offerto sostegno su sviluppo infrastrutture (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro cui parteciperanno i ministri degli Esteri di Cile, Brasile, Guatemala, El Salvador, Costa Rica e Panama. L'evento si tiene mentre gli Stati Uniti si trovano a fare fronte a un numero record di arrivi di migranti irregolari alla frontiera con il Messico. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha denunciato che il numero dei migranti minori che ha attraversato il Darian Gap, la giungla che separa Panama dalla Colombia, è stato nel 2021 il più alto di sempre. Si tratta di uno dei luoghi più pericolosi al mondo per i migranti che la attraversano nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti. Secondo Unicef quasi 19 mila bambini migranti hanno attraversato il Darien Gap finora quest'anno, quasi tre volte di più rispetto al numero registrato nei cinque anni precedenti messi insieme. Più di 1 migrante su 5 che attraversa il confine tra Colombia e Panama sono bambini. La metà di loro ha meno di cinque anni, denuncia l'agenzia Onu. Secondo stime dell'Unicef la metà dei migranti proviene da Haiti. Molti di loro hanno figli nati in Cile o in Brasile. (Brb)