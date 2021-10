Cile: anniversario proteste sociali, governo incolpa opposizione per incidenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio finale delle celebrazioni del 18 ottobre contrasta con quanto si era visto durante tutta la giornata di lunedì. I cortei nella capitale e nelle principali città del paese avevano registrato un'affluenza molto minore a quella a cui si era abituati ad assistere quasi quotidianamente durante la stagione di proteste durata da ottobre del 2019 a marzo del 2020. Erano infatti circa diecimila, secondo le autorità, le persone sono scese in piazza lunedì a Santiago del Cile in occasione dell'anniversario dell'inizio delle proteste sociali culminate con il referendum per la riforma della Costituzione ereditata dal regime di Augusto Pinochet. In tale contesto già nelle prime ore del pomeriggio di ieri le autorità denunciavano il verificarsi di azioni delittuose da parte di gruppi di incappucciati e segnalavano tentativi di saccheggio in diverse città. La situazione è evidentemente precipitata durante la notte e l'alba tra lunedì e martedì, orario durante il quale si sono prodotti gli incidenti più gravi (Abu)