Usa-Ecuador: Blinken a Quito, offerto sostegno su sviluppo infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno degli Stati Uniti allo sviluppo di infrastrutture idriche, scolastiche, della sanità, oltre che nella lotta alla denutrizione e alla violenza di genere in Ecuador, è stato il principale punto al centro dell'incontro tenuto a Quito tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e l'omologo ecuadoriano, Mauricio Montalvo. Lo ha scritto lo stesso Montalvo in un messaggio sul suo profilo Twitter pubblicato al termine della riunione. Il viaggio di Blinken nel paese sudamericano rientra nell'iniziativa del governo di Washington denominata "Build Back Better World" (B3W) che insieme ai paesi del G7 si è posta l'obiettivo di ridurre entro il 2035 il gap sulle infrastrutture dei paesi in via di sviluppo catalizzando finanziamenti e incoraggiando investimenti anche del settore privato a favore del clima, la salute e la sicurezza sanitaria, la tecnologia digitale e l'equità e l'uguaglianza di genere. (segue) (Brb)