Usa-Ecuador: Blinken a Quito, offerto sostegno su sviluppo infrastrutture (3)

- Blinken si recherà quindi a Bogotá dal 20 al 21 ottobre, dove incontrerà il presidente Iván Duque e la vice presidente e ministra degli Esteri Marta Lucía Ramírez per discutere, tra le altre cose, del contrasto alla migrazione irregolare, al traffico di stupefacenti, di promozione e tutela dei diritti umani e di crisi climatica. "La visita del segretario di Stato in Colombia ed Ecuador invia un chiaro segnale dell'appoggio a democrazie vive e inclusive che rispettano i diritti dei loro cittadini ha detto Brian Nichols, sottosegretario con delega alle Americhe presentando la missione. Durante il soggiorno a Bogotà, Blinken guiderà inoltre un incontro a livello ministeriale sulla migrazione per affrontare la questione con i partner regionali. (segue) (Brb)