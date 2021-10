Perù: governo presenta progetto contro destituzione presidenziale per “incapacità morale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione di questo progetto il presidente Pedro Castillo cerca di recuperare alcuni margini di governabilità evitando di rimanere sotto costante scacco di un parlamento dove non solo non detiene la maggioranza, ma nel quale ha perso l'appoggio del suo stesso partito dopo il recente rimpasto del gabinetto. Il gruppo parlamentare di Perù Libre ha annunciato infatti che non darà la fiducia al nuovo gabinetto formato il 6 ottobre in quanto "si è verificata una chiara svolta politica del governo verso il centro destra". Lo ha dichiarato lo stesso presidente del partito, Vladimir Cerron, sottolineando che la composizione del gabinetto non è stata frutto di consultazioni con il partito da parte di Castillo neanche per quanto riguarda le nomine degli unici due ministri di Perù Libre. "Le designazioni di Betsy Chavez (ministro del Lavoro) e di Dina Boluarte (ministro dello Sviluppo) non nascono da una proposta del partito né del gruppo parlamentare, sono un atto individualista", ha affermato Cerron, chiedendo quindi ai suoi parlamentari di "non votare la fiducia a questo governo elitista". (segue) (Brb)