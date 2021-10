Usa: Facebook pagherà 14,25 milioni di dollari per chiudere caso discriminazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante dei social media Facebook ha accettato di pagare fino a 14,25 milioni di dollari per chiudere la causa civile intentata dal governo degli Stati Uniti, secondo cui la società avrebbe discriminato i lavoratori statunitensi e violato le regole federali sulle assunzioni. Lo rende noto il dipartimento di Giustizia (Doj), che a dicembre scorso ha accusato Facebook di favorire l’assunzione di lavoratori temporanei, compresi stranieri in possesso di visti che consentono alle aziende di impiegarli temporaneamente in determinate occupazioni speciali. Tali visti sono ampiamente utilizzati dalle aziende tecnologiche. Kristen Clarke, assistente del procuratore generale degli Stati Uniti per la divisione Diritti civili del Doj, ha definito "storico" l'accordo con Facebook. "Rappresenta di gran lunga la più grande sanzione civile che la divisione per i Diritti civili abbia mai recuperato nei 35 anni di storia della disposizione antidiscriminazione contenuta nell'immigration and Nationality Act", ha detto Clarke, in riferimento a una legge chiave sull'immigrazione degli Stati Uniti che vieta la discriminazione dei lavoratori a causa della loro cittadinanza o status di immigrazione.(Nys)