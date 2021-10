Venezuela: Maduro nomina ex presidente del Cne ministro dell'Istruzione superiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, ha annunciato la nomina di Tibisay Lucena a ministro dell'Istruzione superiore, in sostituzione di César Trompiz. "Ho nominato ministro dell'Istruzione superiore la dott.ssa Tibisay Lucena, la sua vasta esperienza e vocazione pedagogica contribuiranno ad elevare la qualità dell'istruzione per lo sviluppo nazionale", ha annunciato attraverso il suo profilo Twitter. Lucena è stata per 15 anni presidente del Consiglio elettorale nazionale (Cne). I suoi critici sottolineano che ha avuto un ruolo centrale nelle irregolarità dei processi elettorali che hanno avuto luogo nel paese. Maduro ha anche licenziato Eneida Laya, ministro del Commercio nazionale, posizione che ora assumerà Dheliz Álvarez."Il giovane leader Dheliz Álvarez avrà la responsabilità di essere il nuovo ministro del Commercio nazionale. Spazio vitale per lo sviluppo dell'economia reale che genera la ricchezza che soddisfa i bisogni delle persone", ha affermato Maduro sempre su Twitter. (Vec)