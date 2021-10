Usa: numero iscritti sistema scolastico calato di 2,9 milioni tra il 2019 e il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone iscritte al sistema educativo degli Stati Uniti è diminuito di 2,9 milioni di unità dal 2019 al 2020, secondo i nuovi dati diffusi dal Census Bureau e rilanciati dal sito statunitense "Axios". Si tratta del livello più basso di iscrizione scolastica per i minori di 35 anni in oltre 20 anni e risulta significativo in tutte le fasce d'età. La percentuale di bambini di 3 o 4 anni iscritti a scuola è scesa dal 54 per cento nel 2019 al 40 per cento nel 2020, la prima volta dal 1996 che meno della metà dei bambini di questa fascia di età risulta iscritta a scuola. Le iscrizioni agli asili nido sono diminuite del 25 per cento. La distribuzione delle iscrizioni tra le persone di origine ispanica è rimasta statisticamente invariata dal 2019-2020. Le iscrizioni complessive al college sono scese ai livelli più bassi dal 2007, con la maggior parte del calo attribuito agli istituti biennali, che hanno visto i livelli di iscrizione più bassi degli ultimi 20 anni. Tuttavia, le iscrizioni alla scuola di specializzazione sono rimaste stabili durante il periodo. Le autorità hanno precisato che i dati potrebbero essere influenzati dalla difficoltà di raccogliere informazioni certe a causa della pandemia di Covid-19 e delle relative difficoltà burocratiche.(Nys)