Usa: “The Hill”, democratici verso accordo su piano da 3.500 miliardi entro questa settimana

- I legislatori del Partito democratico potrebbero raggiungere entro questa settimana un accordo sul piano di riconciliazione da 3.500 miliardi di dollari, destinati al welfare e alla lotta al cambiamento climatico. Lo scrive il quotidiano statunitense “The Hill”, precisando che il senatore centrista Joe Manchin, figura chiave nei negoziati sul tema alla camera alta del Congresso, ha detto ai colleghi democratici che lavorerà con il presidente della commissione Bilancio al Senato, Bernie Sanders, e con il leader della maggioranza democratica, Chuck Schumer, per raggiungere un accordo nei prossimi giorni. Secondo fonti che hanno avuto accesso alle dichiarazioni di Manchin, il senatore ha assicurato di ritener possibile raggiungere un’intesa entro venerdì. Secondo un’altra fonte citata da “The Hill”, i colloqui vedranno protagonista non solo Manchin ma anche l’altra senatrice centrista Kyrsten Sinema. I due rappresentano l’ala del Partito democratico più critica verso il piano di riconciliazione, il cui budget giudicano come troppo elevato rispetto alle reali necessità.(Nys)