Cile: anniversario proteste sociali, governo incolpa opposizione per incidenti

- Il governo del Cile ha accusato l'opposizione per gli episodi di violenza nel contesto delle manifestazioni per i due anni esatti dall'inizio delle proteste sociali del 2019 concluse con un bilancio di due morti, 56 feriti e oltre 400 arresti. "Al di là degli autori materiali dei delitti i responsabili di queste violenze sono coloro che hanno instillato nel nostro Paese la sensazione di impunità, che commettere violenza non è (un fatto) da condannare", ha dichiarato il sottosegretario agli Interni, Juan Francisco Galli. L’esponente del governo di Sebastian Pinera ha quindi diretto specificamente le sue accuse nei confronti di due dei principali candidati dell'opposizione alle prossime presidenziali: Gabriel Boric, della coalizione di sinistra Frente Amplio, additato per aver visitato in carcere un uomo accusato di aver lanciato una molotov; e Yasna Provoste, candidata democristiana, segnalata per aver chiesto l'amnistia dei manifestanti arrestati durante le proteste del 2019. (segue) (Abu)