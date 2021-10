Usa: Casa Bianca, azioni ex presidente Trump minacciano nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ritiene che le azioni portate avanti dall’ex presidente Usa – Donald Trump – rappresentano “una minaccia unica all'esistenza stessa della nostra democrazia che non pensiamo possa essere nascosta sotto il tappeto". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in riferimento ai tentativi dell’ex capo di Stato di bloccare l’inchiesta sui fatti del 6 gennaio, quando un gruppo di suoi sostenitori ha preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti per interrompere la certificazione del voto elettorale. Nelle scorse ore, ad esempio, Trump ha intentato una causa contro la commissione d’inchiesta formata dal Congresso per far luce sulla vicenda, appellandosi al privilegio esecutivo. "Secondo noi, e penso secondo la grande maggioranza degli americani è stato l'ex presidente Trump ad abusare dell'autorità della presidenza tentando di sovvertire il pacifico trasferimento di poteri, qualcosa che repubblicani e democratici hanno portato avanti per decenni e decenni nel corso della storia", ha spiegato Psaki.(Nys)