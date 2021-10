© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo Sanitario Nazionale "viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024. Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia Covid-19". Lo spiega una nota di palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al Documento programmatico di Bilancio (Dpb).(Rin)