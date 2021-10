Sardegna: Regione definisce nuovo bando continuità territoriale, "garantito a sardi diritto a piena mobilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna traccia le linee guida del nuovo regime di continuità territoriale, che scatterà al termine dei sette mesi di affidamento straordinario in vigore dal 16 ottobre. La giunta ha approvato la delibera che fissa i punti principali del nuovo sistema, dopo un lungo cammino di condivisione con la rappresentanza italiana a Bruxelles e con il governo. "Riconquistiamo alcuni dei diritti fondamentali dei sardi - dice il presidente della Regione, Christian Solinas - garantendo i volumi di traffico in continuità agli aeroporti sardi, i prezzi fissi per i residenti, la tariffa unica per i non residenti che viaggiano per lavoro. Dopo molti anni - prosegue - viene reintrodotta, per le destinazioni di Torino e Bologna, da e verso alcuni aeroporti sardi, la cosiddetta Continuità territoriale minore. Il nuovo progetto, anche in considerazione dell’incertezza dell’evolversi della pandemia da Covid-19, avrà un orizzonte temporale di due anni, nel corso del quale proseguirà un attento monitoraggio della domanda e dell’offerta commerciale, prestando particolare attenzione al meccanismo di formazione dei prezzi dei biglietti aerei". (segue) (Com)