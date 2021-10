Sardegna: Regione definisce nuovo bando continuità territoriale, "garantito a sardi diritto a piena mobilità" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenuto conto delle risultanze delle analisi condotte con lo studio di mercato e dai successivi approfondimenti svolti dagli advisor, le frequenze e le capacità richieste per ciascuna rotta risultano idonee a soddisfare la domanda futura stimata. I voli si concentrano principalmente nelle fasce della mattina (indicativamente 7:00 – 9:00) e quella serale (indicativamente 18:30 – 22:30) al fine di consentire ai passeggeri residenti, e non residenti, un viaggio di andata e di ritorno in giornata evitando costi aggiuntivi legati all’altrimenti obbligata permanenza oltre la giornata. I nuovi oneri di servizio pubblico da/ per la Sardegna, pertanto, tenuto conto delle tempistiche ordinate dal Regolamento CE n.1008/2008, decorreranno dal 15 maggio 2022. L’offerta dei nuovi oneri di servizio pubblico, in termini di posti offerti, evidenzia una sostanziale tenuta rispetto ai precedenti oneri, in vigore fino al 14 ottobre 2019, con alcune flessioni sulla Cagliari /Fco, per il solo 2022, compensate sostanzialmente con la previsione delle destinazioni aggiuntive. (Com)