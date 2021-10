Usa: amministrazione Biden approva versione ridotta legge su monitoraggio bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Usa del presidente Joe Biden ha approvato una versione ridotta di una proposta che impone l'obbligo per le banche di consegnare le informazioni sui conti dei clienti all'Internal Revenue Service. Secondo quanto rivela "Fox Business", sulla base di un nuovo piano che i Democratici del Senato dovrebbero svelare, banche, cooperative di credito e altre istituzioni finanziarie sarebbero tenute a riferire annualmente sui conti con depositi e prelievi per un valore superiore a 10 mila dollari, anziché la soglia di 600 inizialmente proposta dal presidente Biden. "La nuova proposta di oggi riflette la forte convinzione dell'amministrazione che dovremmo concentrarci su coloro che sono in cima alla scala del reddito che non pagano le tasse che devono, proteggendo al contempo i lavoratori americani fissando la soglia del conto bancario a 10 mila dollari e fornendo un'esenzione per salariati come insegnanti e vigili del fuoco", ha dichiarato il segretario al Tesoro, Janet Yellen, in una nota. Le banche sono già tenute a segnalare qualsiasi transazione che superi i 10 mila dollari al Financial Crimes Enforcement Network, parte dei requisiti antiriciclaggio. L'inasprimento del piano segue una costante campagna di lobbying da parte di gruppi bancari e altre organizzazioni del settore che hanno avvertito che la proposta originale aumenterebbe i costi di conformità e si aggiungerà all'onere già esistente che l'industria deve affrontare nel consegnare le informazioni al governo, mentre i Repubblicani l'hanno criticata definendola il "peggior provvedimento possibile" da parte del governo. (Nys)