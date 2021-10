Brasile: covid, commissione parlamentare d'inchiesta presenta domani il rapporto finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa per domani, mercoledì, la relazione finale della commissione parlamentare di inchiesta (Cpi) sulle presunte responsabilità del governo del Brasile e del presidente Jair Bolsonaro sulla gestione della pandemia da Covid-19. Conosciuto il testo, il Senato dovrebbe tornare votarlo in una nuova seduta programmata per il 26. Dovesse essere approvato dalla maggioranza dei senatori, il testo sarà inviato alla procura generale della Repubblica, cui spetta il compito esclusivo di condurre le indagini del caso, trattandosi del presidente della Repubblica. Ma la complessità del dossier potrebbe spingere il fascicolo anche presso altre istanze: quella del Pubblico ministero federale degli Stati, per il coinvolgimento di altri poteri dello Stato, la Polizia federale e l'agenzia tributaria, così come la Corte penale internazionale, per il presunto reato di genocidio e crimini contro l'umanità. In totale, riassume la testata "G1", sono undici i capi di imputazione che potrebbero scaturire dal lavoro della commissione. (segue) (Brb)