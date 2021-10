Brasile: covid, commissione parlamentare d'inchiesta presenta domani il rapporto finale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mirino della Cpi - che ha lavorato per sei mesi - ci sono oltre 40 funzionari dello stato, tra cui Bolsonaro, ministri di governo e familiari del presidente. I lavori della Cpi sono stati aperti in Senato lo scorso 4 maggio. L'estensore del rapporto, il senatore Renan Calheros, aveva già anticipato a inizio ottobre che la commissione avrebbe "certamente incriminato" il presidente Bolsonaro. Nella relazione non indietreggeremo e manterremo lo stesso rigore delle indagini. Sarà incriminato per tutto quello che ha fatto", aveva spiegato il relatore a margine di una udienza della Cpi. Renan ha affermato che, oltre al presidente, saranno inclusi nella lista dei potenziali incriminati anche i ministri e "tutte quelle persone che hanno avuto una partecipazione effettiva nella gestione ufficiale e non della crisi e nella diffusione di notizie false riguardo la malattia e le cure. Oltre a quelli che hanno responsabilità nell'appropriazione indebita di denaro pubblico". (Brb)