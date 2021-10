Ue: Tinagli (Pd), importante rilancio dibattito su Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante che la Commissione europea abbia rilanciato il dibattito sulla revisione della governance economica europea. Così la presidente della commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, Irene Tinagli (Pd). "L'impatto della pandemia di Covid 19 sulla situazione macroeconomica dell'Ue ha reso ancora più urgente avanzare in questa discussione. La nostra sfida rimane quella di come colmare il divario degli investimenti, soprattutto in campo ambientale e digitale, e come sostenere la crescita economica, garantendo la sostenibilità dei debiti, sia pubblici che privati", ha dichiarato. "Il Parlamento ha già dato il suo contributo in questo senso e continuerà a partecipare attivamente a questo importante dibattito", ha aggiunto. (Beb)