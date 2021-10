© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEl'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé partecipa alla cerimonia di commemorazione per il 77° anniversario dei Piccoli Martiri di Gorla.piazza Piccoli Martiri di Gorla (ore 10:30)Conferenza stampa con il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer e gli assessori Tommaso Sacchi (Cultura) e Giancarlo Tancredi (rigenerazione urbana) in occasione della pubblicazione del Concorso internazionale di progettazione, “Magnifica fabbrica”Palazzo Marino, sala Alessi, piazza scala, 2 (ore 11:30)REGIONEL'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, visita due realtà del sociale a Milano.Società Umanitaria, via Francesco Daverio, 7 (ore 9:30) cooperativa sociale “La Cordata” via Bonaventura Zumbini, 6 (ore 11:15)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, partecipano all'evento, organizzato da Age.na.s. e Fondazione The Bridge sul tema "Il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale: Lombardia, Italia, Europa". Intervengono, tra gli altri, Domenico Mantoan (direttore Generale Age.na.s.), Rosaria Iardino (presidente Fondazione The Bridge), Walter Bergamaschi (direttore generale Ats Città Metropolitana di Milano), Giovanni Pavesi, direttore generale Welfare Regione Lombardia), Emanuele Monti (presidente III Commissione permanente Sanità e Politiche Sociali), Alice Borghini (dirigente medico – Coordinamento Tecnico-scientifico – Age.na.s.), Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge.Palazzo Lombardia, ingresso N4, primo piano, Sala Biagi, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11)L'assessore regionale ai giovani, allo sviluppo città metropolitana e comunicazione, Stefano Bolognini, partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione del “premio Italia giovane” che quest'anno è dedicato al tema "vita nuova, resilienza e ripartenza post covid". Intervengono, in rappresentanza del comitato d'onore del premio, il presidente Andrea Chiappetta e Carlotta Ventura, oltre ai premiati delle scorse edizioni Alessandra Bruni (CFO Pedemontana spa) e Claudio Raimondi (CCO Vodafone Spa).Palazzo Lombardia, 11° piano, Sala stampa, piazza Citta di Lombardia, Ingresso N1 (ore 12)VARIEPrimo giorno del “World Manufacturing Forum”. “Le tecnologie digitali: fattori abilitanti dell’economia circolare – Prospettive per il futuro del Manifatturiero’.Villa Erba – Cernobbio (Co) o www.worldmanufacturing.org.(ore 17:30)Conferenza stampa di presentazione del programma del XIV Forum Economico Eurasiatico di Verona Nel corso della conferenza verrà presentato il summary della ricerca "Russia e Paesi Ueea all'indomani dello shock pandemico e di fronte alle sfide del cambiamento climatico", a cura di Intesa Sanpaolo, che fornisce un quadro aggiornato dell'interscambio commerciale tra Europa ed Eurasia e sullo stato delle economie dei Paesi dell'Unione economica eurasiatica.Sala Convegni di Intesa Sanpaolo, Piazza Belgioioso, 1 (ore 11:30 – 12:30) (Rem)