- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 20 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 11, Torino, Castello del Valentino, Salone d'onore, viale Mattioli 39, l’assessore al Bilancio partecipa alla tavola rotonda "Smart and decarbonized mobility in Italy and Sweden: collaborating towards Green Deal goald" alla presenza del principe Daniel di Sveziaore 11,30 Torino, Teatro Regio, l’assessore alla Cultura partecipa alla presentazione della stagione 2022 del Teatro Regioore 12.30, Santa Maria Maggiore (VB), Sala Polifunzionale, il presidente della Regione e l’assessore al Lavoro partecipano all’evento “Lancio del piano di sviluppo locale del comprensorio sciistico & inaugurazione Atlante Network” organizzato dall’Unione Montana della Val Vigezzoore 14.30, l’assessore all’Ambiente partecipa all’evento on line “Comunità energetica” con i i Comuni del Verbano Cusio Ossolaore 13,Torino, Sala Trasparenza della Regione, il vicepresidente della Regione e l’assessore alla Cultura partecipano alla conferenza stampa di presentazione del “FestivaLieve di Asti”ore 16.30, Stresa, hotel Regina Palace, il presidente della Regione partecipa al convegno “Le opportunità per la crescita della imprese: PNRR e Fondi Europei” organizzato dall’Unione Industriale del VCOore 19, Zumaglia (BI), palestra del Comune, il presidente della Regione porta il saluto della Giunta regionale al Consiglio comunale, riunito per il Giuramento del Sindaco (Rpi)