Venezuela: amministrative, magistrato elettorale denuncia favore tv di stato a partito governo

- Roberto Picon, uno dei cinque magistrati che compongono il Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela ha denunciato l'uso del canale televisivo pubblico ("Venezolana de television") in favore del partito di governo (Partito socialista unito del Venezuela, Psuv). "L'uso squilibrato del canale di stato Vtv a beneficio del partito di governo è divenuto palese durante la giornata di simulazione elettorale del 10 ottobre", ha detto Picon rimandando al test effettuato in vista delle elezioni amministrative del 21 novembre. La cronaca della giornata, ha sottolineato uno dei due magistrati ritenuti meno affini al governo, ha ritratto in modo negativo tratto i candidati delle opposizioni quanto lo stesso Cne. "Questa situazione deve essere corretta dal momento che viola il diritto all'informazione dei venezuelani, consacrato nella Costituzione". I venezuelani, spiega ancora Picon, "hanno diritto a una comunicazione libera e plurale". (segue) (Vec)