Israele: studio, l'industria della difesa è responsabile dell'inquinamento delle falde acquifere

- L'industria della difesa israeliana è responsabile della contaminazione di oltre 1,2 miliardi di metri cubi di acqua con inquinanti pericolosi, secondo quanto riportato oggi dal nuovo documento del controllore di Stato Matanyahu Englman. Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano "Jerusalem Post", 14 siti di acque sotterranee sono stati contaminati da inquinanti pericolosi a causa delle attività delle industrie della difesa israeliane e dell'Imi, oggi Elbit. Il rapporto indaga l'effetto del carburante e dell'inquinamento industriale sulle falde acquifere, da cui viene prelevata la maggior parte dell'acqua dolce naturale del Paese. Lo studio esamina un totale di 408 siti di acque sotterranee e le azioni della Government Water and Sewage Authority, l'organismo responsabile della loro manutenzione, riabilitazione e rivitalizzazione. Le falde acquifere israeliane sono sempre più a rischio di contaminazione a causa dell'attività industriale, dei combustibili e dell'eccessivo pompaggio delle falde acquifere. La principale causa di contaminazione, tuttavia, è in gran parte causata dai serbatoi di carburante. Dei 408 siti monitorati dall'Autorità competente, quasi i due terzi (pari a 262 siti, 64 per cento) presentano casi di contaminazione esistente o sospetta. Nonostante ciò, soltanto 98 dei siti sono stati sottoposti a interventi di riabilitazione, di cui solo dodici sono stati completati. (Res)