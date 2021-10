Usa: Fbi compie perquisizione a casa di oligarca russo vicino a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of investigation (Fbi) starebbe conducendo "attività di polizia" nella abitazione a Washington dell'oligarca russo Oleg Deripaska, considerato vicino al presidente Vladimir Putin. Secondo quanto riferito da un portavoce dell’Fbi all’emittente statunitense “Cnn”, l'attività di contrasto è collegata ad un'indagine federale senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. Un’altra fonte, ripresa dalla testata giornalistica, ha affermato che una indagine è "in corso" a carico dell’imprenditore russo. Come evidente dalle immagini trasmesse dall’emittente, l’ingresso della casa di Deripaska è stato isolato con il nastro di sicurezza da parte delle forze dell’ordine. Diversi agenti dell’Fbi sono stati visti entrare e uscire dalla grande casa nel quartiere di Kalorama a Washington. Deripaska è stato oggetto di sanzione da parte degli Stati Uniti nel 2018 in risposta alle presunte interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016 che portarono alla vittoria di Donald Turmp. Secondo quanto reso noto allora dal Dipartimento del Tesoro degli Usa, le sanzioni sono state disposte in quanto l’uomo sarebbe stato responsabile di "riciclaggio di denaro sporco” ed accusato “di aver minacciato la vita di rivali in affari” oltre ad avere disposto di “intercettazioni illegali di un funzionario del governo e preso parte a estorsioni e racket". All'inizio di quest'anno, Deripaska ha perso una causa per l'annullamento delle sanzioni. (Nys)