Roma: Acea Ato 2, per manutenzione possibili cali idrici a Bellegra, Olevano, Cave e Genazzano

- Acea Ato 2 comunica che, per effettuare improrogabili interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, venerdì 22 ottobre si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcuni Comuni della provincia di Roma alimentati dall’acquedotto Simbrivio. Di conseguenza, dalle ore 15 di venerdì 22 ottobre alle ore 12 di sabato 23 ottobre, si verificheranno abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua alle utenze dei comuni di Bellegra, Olevano Romano, Genazzano, Cave. A Rocca di Cave solo nelle zone Fosco e Santa Maria del Monte; a Palestrina in zona Via Colle Sant’Agapito. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe a quelle citate. Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 15 di venerdì 22 ottobre alle ore 12 di sabato 23 ottobre, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: Bellegra, Piazza del Municipio; Genazzano, piazzale della Repubblica e piazza della Pace; Olevano Romano, piazza San Rocco, piazza Karol Wojtyla, via Vittorio Veneto, angolo Strada Provinciale; Cave, piazza Caduti di Nassiriya piazza Padre Ludovico Foschi, via Prenestina, parcheggio cimitero; Rocca di Cave in via di Cave.(com)