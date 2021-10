Legge Bilancio: D'Incà, correttivi anti furbetti per Rdc, 8 miliardi per taglio cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il Consiglio dei ministri di oggi "abbiamo approvato il Documento programmatico di bilancio che conterrà una serie di misure importanti per il Paese". Lo annuncia su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà. "Interventi per migliorare le strutture e i servizi scolastici, per l'università e per le attività di ricerca che, come abbiamo sempre sostenuto nel Movimento 5 stelle, sono i pilastri più importanti del nostro sistema Paese. Abbiamo deciso di rifinanziare ulteriormente il Reddito di Cittadinanza, che è stato e continua ad essere una misura importantissima per molte famiglie, e abbiamo anche previsto dei correttivi per punire quei cittadini disonesti che pensano di poter fare i 'furbetti'. Abbiamo previsto un investimento da 8 miliardi di euro per abbassare le tasse alle imprese e far avere così delle buste paga più 'pesanti' ai lavoratori. Continuiamo ad essere al fianco dei cittadini onesti e a guardare, assieme ai nostri giovani, al loro e al nostro futuro", conclude.(Rin)