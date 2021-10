Difesa: Mulè, nomine all'insegna dell'esperienza e della professionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti all'ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, nominato capo di Stato Maggiore della Difesa, al generale di Squadra Aerea Luca Goretti, nominato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e all'Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, nominato capo di Stato Maggiore della Marina". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. "Sono nomine che si collocano sul sentiero del merito e dei valori dimostrati negli anni da questi servitori della Patria, nomine all'insegna dell'esperienza e della professionalità. Al generale Enzo Vecciarelli e al generale Alberto Rosso il ringraziamento per il preziosissimo lavoro svolto in questi anni", conclude.(Com)