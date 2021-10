Corea del Nord: Usa condanno ultimo test missilistico di Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano l'ultimo test della Corea del Nord di un missile balistico nel Mare del Giappone e sostengono la necessità di maggiore diplomazia per fare fronte alla situazione. Lo ha detto oggi la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. "Condanniamo il lancio di missili balistici della Corea del Nord. Questi lanci violano molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e rappresentano una minaccia per la regione. Chiediamo alla Repubblica popolare democratica di Corea, di astenersi da ulteriori provocazioni e di impegnarsi in un dialogo sostenuto e sostanziale", ha aggiunto. "Questi lanci inoltre sottolineano l'urgente necessità di dialogo e diplomazia. La nostra offerta rimane di incontrarci ovunque, in qualsiasi momento senza precondizioni", ha spiegato Psaki in conferenza stampa. Gli Stati Uniti si stanno anche consultando con gli alleati nella regione sulla questione, ha chiarito ancora la portavoce della Casa Bianca. Oggi il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord Sung Kim ha incontrato le controparti giapponesi e sudcoreane nel tentativo di coinvolgere le autorità di Pyongyang in futuro. (segue) (Nys)