Difesa: Lega, buon lavoro a Cavo Dragone, Credendino e Goretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro all'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, nuovo capo di Stato Maggiore della Difesa, e un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni al vertice della Marina Militare". Lo afferma il deputato Roberto Paolo Ferrari, responsabile dipartimento Difesa della Lega e capogruppo in commissione Difesa alla Camera. "Salutiamo con grande riconoscenza - prosegue - il generale Enzo Vecciarelli per il prezioso contributo dato alla costruzione di uno strumento militare moderno ed efficiente in ottica Interforze. Buon lavoro inoltre all'ammiraglio Enrico Credendino, attuale comandante della squadra navale e nominato oggi capo di Stato Maggiore della Marina, e al generale Luca Goretti, nuovo capo di Stato Maggiore della Aeronautica, che raccoglie il testimone del generale Alberto Rosso al quale esprimiamo vivo apprezzamento per l'opera compiuta alla guida dell'Arma Azzurra".(Com)