Albania: ministra Esteri Xhacka, Consiglio Ue prenda decisione su avvio negoziati di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per gli Affari europei ed esteri dell'Albania, Olta Xhacka, ha salutato con favore la valutazione positiva da parte della Commissione europea sull'Albania che insieme alla Macedonia del Nord continua a soddisfare le condizioni per l'apertura dei negoziati di adesione. "Grata per la valutazione chiara e obiettiva della Commissione europea che l'Albania ha soddisfatto tutte le condizioni per la prima conferenza intergovernativa", ha affermato il capo della diplomazia di Tirana. "Conferma i risultati tangibili della nostra riforma. Attendiamo con impazienza la decisione del Consiglio, attesa da tempo, in linea con questa valutazione", ha aggiunto. (segue) (Alt)