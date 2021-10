Usa: Blinken incontra Grossi (Aiea), sostegno a missione di verifica per non proliferazione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony J. Blinken, ha incontrato ieri il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Secondo quanto riferisce il Dipartimento di Stato Usa, Blinken ha sottolineato il forte sostegno da parte degli Stati Uniti alla missione globale di verifica della non proliferazione nucleare dell'Aiea, anche in Iran. Blinkens si è consultato con il direttore generale in merito alla necessità per l'Iran di rispettare i suoi obblighi e impegni di verifica nucleare, cessare le sue provocazioni nucleari e tornare alla diplomazia. Il segretario di Stato Usa ha osservato che l'Aiea svolge un ruolo fondamentale nell'attuazione del del Trattato di non proliferazione nucleare, fornendo garanzie sulla natura pacifica dei programmi nucleari in tutto il mondo e facilitando l'uso sicuro della tecnologia nucleare, anche per aiutare a soddisfare la sfida del cambiamento climatico globale. (Nys)