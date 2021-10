© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavori in corso su Reddito Cittadinanza e pensioni, Lega è impegnata per tutelare i lavoratori precoci e quelli delle piccole e medie imprese del commercio e dell’artigianato". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. "Soddisfazione per 7 miliardi di taglio tasse e per difesa impianto delle pensioni: nessun ritorno a Fornero", assicura.(Rin)