Francia: entro il 22 ottobre misure per bloccare aumenti su costi del carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese dovrebbe annunciare entro il 22 ottobre una serie di aiuti destinati a contenere l'aumento dei prezzi del carburante. Secondo l'emittente televisiva "BfmTv", l'esecutivo ha sul tavolo tre piste. L'opzione al momento più plausibile riguarda la creazione di un "assegno carburante" destinato alle persone che non possono prendere i mezzi di trasporto per recarsi al lavoro. Ma una simile misura richiederebbe tempo e presenta difficoltà nell'individuare la giusta fascia di popolazione. La seconda opzione riguarda un abbassamento delle tasse, anche se non è la più ecologica e avrebbe costi importanti sulle casse dello Stato. Come terza ipotesi c'è lo "scudo carburante", che rappresenta un provvedimento a metà strada tra i due precedenti. Il governo in questo caso bloccherebbe i rincari ad un livello medio, sullo stesso modello già applicato per i costi dell'energia. (Frp)