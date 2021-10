© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elenco dei principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioREGIONE- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il Presidente della Corte d’Appello di Roma, Dott. Giuseppe Meliadò, firmano un protocollo per il rinnovo della convenzione tra la Regione e la Corte, finalizzato a proseguire la collaborazione tra le pubbliche amministrazioni nello smaltimento dei procedimenti giudiziari arretrati. L’evento si svolge a Roma, sede della Corte d’Appello, Via Antonio Varisco, 3-5 - Ore 12:20- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, visita l'Ospedale Belcolle in occasione della fine dei lavori dell'ottavo piano del corpo A3 di Belcolle, che ospiterà il reparto di Ematologia. A seguire, ci sarà una visita alla unità operativa di Radioterapia, piano 2 ospedale Belcolle, per visionare il nuovo acceleratore lineare entrato in funzione presso la struttura nei giorni scorsi. Partecipano il Direttore Generale dell'Ospedale di Belcolle, Daniela Donetti e l'Assessore alla Sanità e Integrazione socio sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. L'evento si svolge a Viterbo – Ospedale di Belcolle – Str Sammartinese – principale - Ore 15- L' Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, partecipa al convegno organizzato dalla Regione Lazio in collaborazione con Lazio Innova dal titolo "Giornata vittime sul lavoro – prevenzione". Saranno presenti il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, e l'Assessore alla Sanità e Integrazione socio sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. L'evento viene trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio - Ore 9:30 (segue) (Rer)