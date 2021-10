Medio Oriente: inviato Onu, lo stallo politico nei Territori palestinesi sta alimentando tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagnazione politica in Cisgiordania, a Gerusalemme est e nella Striscia di Gaza sta alimentando tensioni, instabilità e un profondo senso di disperazione. Lo ha detto l'inviato delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, Tor Wennesland, durante un'informativa del Consiglio di sicurezza sulla situazione nella regione. Wennesland ha aggiunto: “Non possiamo più barcollare di crisi in crisi. Il nostro approccio non può essere quello di affrontare la situazione attuale in modo frammentario, caso per caso, su base giornaliera e a breve termine come questioni a sé stanti". Pertanto, il diplomatico ha sollecitato “un pacchetto più ampio di passi paralleli da parte del governo di Israele, dell'Autorità palestinese e della comunità internazionale” per “affrontare le principali sfide politiche, di sicurezza ed economiche che impediscono il progresso”. (Res)