Tunisia: Borrell, fondamentale ripristinare ordine costituzionale e attività parlamentare

- Per il futuro della Tunisia e per la sua credibilità locale e internazionale è fondamentale che il presidente e le autorità locali ripristinino l'ordine costituzionale e istituzionale, inclusa l'attività parlamentare, e fissino un calendario chiaro per la sua riapertura. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel dibattito in plenaria sulla Tunisia. "La Tunisia è un Paese vicino, partner, ed è collegato all'Europa da legami storici, ma si trova in una situazione preoccupante. Le misure senza precedenti a conferma della sospensione del Parlamento" e "la profonda crisi socio-economica aggravata dal Covid 19 è motivo di preoccupazione per noi ma anche per i nostri partner internazionali", ha aggiunto. "L'Ue ha costruito un partenariato forte con la Tunisia", "ma la trasformazione democratica è spesso difficile e lunga e questa transizione può essere deludente in un certo momento se la popolazione non ne raccoglie subito i frutti come è successo in Tunisia, ciò che è stato acquisito deve essere preservato", ha continuato. "Ma l'acquisito deve essere preservato e questo deve valere anche per la Tunisia", ha continuato. Per Borrell è "fondamentale per il futuro del Paese e per la sua credibilità locale e internazionale che sia il presidente sia le autorità locali a tutti i livelli ripristinino l'ordine costituzionale e istituzionale, inclusa l'attività parlamentare, e fissino un calendario chiaro per la sua riapertura", ha concluso. (Beb)