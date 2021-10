Argentina-Paraguay: riapre la frontiera terrestre tra i due paesi dopo un anno e sette mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha annunciato la riapertura del passo di frontiera terrestre con il Paraguay tra le località di Posadas ed Encarnacion, nella provincia di Misiones. La misura entra in vigore oggi dopo un anno e sette mesi di chiusura a causa della pandemia Covid-19. Si tratta di una decisione attesa dal governo di Assunzione che reclamava da tempo la riapertura del passo in un'area caratterizzata da un intenso scambio commerciale tra le cittadine ai due lati della frontiera. Il governo argentino aveva già decretato a inizio di ottobre la riapertura delle frontiere terrestri con Cile e Brasile, e il ministro degli Esteri paraguaiano, Euclides Acevedo, in un recente incontro a Buenos Aires con l'omologo argentino, Santiago Cafiero, aveva ottenuto l'assenso anche allo sblocco del passo sul ponte San Roque. Mancava quindi solo la decisione ufficiale argentina, arrivata lunedì dopo un ulteriore insistenza di Acevedo. "Non ci sono ragioni per non aprire la frontiera", aveva dichiarato il ministro ieri. (segue) (Abu)