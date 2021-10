Argentina-Paraguay: riapre la frontiera terrestre tra i due paesi dopo un anno e sette mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi, in Argentina un totale di 5.273.463 persone è risultato contagiato dal nuovo coronavirus, infezione cui vengono ricondotte 115.704 morti. Al 16 ottobre, il 53,65 per cento della popolazione argentina ha completato il percorso vaccinale, con il 14,61 per cento che ha ricevuto una sola dose. In Paraguay il numero di decessi riconducibili alla Covid-19 è arrivato a quota 4.978, mentre i contagiati dall'inizio della pandemia sono 240.141. Le persone che hanno ricevuto due dosi rappresentano il 28,51 per cento della popolazione, l'11,23 per cento ha ricevuto una dose. Attualmente la media di vaccinati con due dosi in Sud America è del 47 per cento, il 18 per cento con una sola dose. (segue) (Abu)