Argentina-Paraguay: riapre la frontiera terrestre tra i due paesi dopo un anno e sette mesi (5)

- Nel 2020 la zona ha sperimentato la maggiore contrazione economica degli ultimi 120 anni, -6,8 per cento, con numeri che in negativo non hanno eguali in altre regioni in via di sviluppo. Sommato alla crescita praticamente nulla del quinquennio precedente, il dato traduce una "caduta storica dell'occupazione e un aumento senza precedenti della disoccupazione, esacerbando i problemi strutturali della regione". La ripresa stimata al 5,9 per cento per il 2021, seguita dal 2,9 per cento del 2022 non saranno sufficienti a recuperare i livelli economici precedenti alla pandemia. La debolezza della ripresa "è strettamente collegata" con la lentezza e la disparità delle campagne vaccinali. In media la popolazione con il vaccino completo dell'America latina e Caraibi è pari al 39 per cento. "Se Paesi come il Cile e Uruguay superano il 70 per cento, 25 dei 49 paesi e territori della regione non superano il 40 per cento", si legge nel riassunto. (Abu)