Cina: "Wall Street Journal", la riforma fiscale di Xi incontra resistenze all'interno del partito (2)

- Alla richiesta di pareri da parte del ministero delle Finanze e dell'Edilizia abitativa in merito alla riforma fiscale, alcuni ex funzionari di Partito hanno infatti manifestato una ferma opposizione firmando petizioni e scoraggiando l'iniziativa, affermando "non potersi permettere di pagare ulteriori tasse". Una reazione analoga è stata suscitata dall'annuncio della tassa tra le categorie di cittadini, che sono meno disposti a investire nell'immobiliare dopo che la crisi di liquidità del colosso Evergrande ha minato la stabilità del mercato. Circa l'80 per cento delle famiglie cinesi nelle aree urbane deve infatti la propria ricchezza agli immobili, ora minacciati dalla svalutazione. Una tassa sulla proprietà, in tale quadro, finirebbe per acuire ulteriormente i timori dei proprietari e scoraggiarne gli investimenti. (segue) (Cip)