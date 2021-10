Cina: "Wall Street Journal", la riforma fiscale di Xi incontra resistenze all'interno del partito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene la lotta alla speculazione sia da sempre al centro dell'agenda di governo Xi Jinping, mantenere elevata la fiducia popolare nel governo di Pechino e nella sua classe politica lo è ancor di più. Per tali ragioni, il vice premier Han avrebbe ridimensionato le aspirazioni di Xi sull'ampia applicazione dell'imposta sulla proprietà. La proposta iniziale di testare la tassa in circa 30 città è stata ridimensionata a 10 e, la nuova legge volta a decretare la sua estensione a livello nazionale probabilmente non sarà approvata fino al 2025, secondo gli osservatori citati dal "Wall Street Journal". Secondo le stime della società di ricerca Rhodium Group, le transazioni fondiarie e i ricavi delle vendite di immobili in Cina stanno diminuendo con margini record. Basandosi sui dati relativi alle transazioni in 100 città, Rhodium rivela che le vendite di terreni sono crollate del 43 per cento nelle prime tre settimane di settembre rispetto all'anno precedente. Secondo Meng Xiaosu, ex capo del gruppo di ricerca sulla riforma abitativa cinese, il proposito di Xi Jinping di un più equo accesso alla proprietà potrebbe essere perseguito anche in altri modi, ad esempio lasciando che siano alcune imprese e società statali a garantire alloggi a prezzi accessibili. In tale ottica il governo dello Yunnan, nella Cina meridionale, ha annunciato alla fine di settembre che lo Yunnan Construction Investment Group farà squadra con le banche statali per espandere l'offerta di alloggi a prezzi accessibili "con un alto senso di missione e responsabilità". (Cip)