Sicurezza: Salvini, idranti a Trieste a urne aperte, neanche in Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è normale che ci siano stati una manifestazione di parte il sabato a Roma e gli idranti a Trieste a urne aperte. Nemmeno in Cile". Lo ha detto il leader della Lega Matteo salvini in Senato dopo l'intervento della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. "Il presidente della commissione Antimafia Morra ha affermato pubblicamente che nelle prefetture si annidano camorristi e mafiosi e dopo dieci giorni lei non ha ancora chiarito quelle parole – ha aggiunto -. Vuol dire che uno dei due è nel posto sbagliato".(Rin)