Serbia: presidente Vucic riceve Johnny Depp a Belgrado

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi a Belgrado Johnny Depp nella sede della presidenza della Repubblica. Secondo una nota dell'ufficio presidenziale, Depp era accompagnato dai rappresentanti di Iervolino Studios (Ies) della Iervolino and Lady Bacardi entertainment, i creatori della serie animata prodotta in Serbia dalla Archangel Digital Studios e che vede come protagonista Johnny Depp. La serie è stata realizzata con il sostegno del ministero della Cultura e dell'informazione della Repubblica di Serbia. "La produzione di una serie del genere è importante non solo per Iervolino Studios e Archangel Digital Studios, che hanno presentato questo progetto in partnership, ma anche per l'industria creativa serba, nonché per la promozione del nostro Paese nel mondo", ha affermato il presidente Vucic, il quale consegnerà a Depp l'onorificenza dell'Ordine al merito nella giornata della Festa della Repubblica di Serbia. "Sono onorato della decisione di essere insignito dell'Ordine al Merito. Sarà un grande onore per me venire in Serbia il 15 febbraio e partecipare alla solenne cerimonia. Continuerò a lavorare alla promozione del vostro meraviglioso Paese", ha sottolineato Johnny Depp. (segue) (Seb)