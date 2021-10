Serbia: presidente Vucic riceve Johnny Depp a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all'attore erano presenti oggi anche Andrea Jervolino e Monica Bacardi di Iervolino and Lady Bacardi entertainment e Milos Bikovic di Archangel Digital Studios. In settimana verrà ufficialmente inaugurata una filiale di Iervolino Studios a Belgrado, secondo quanto precisa la nota presidenziale. "La Serbia è uno dei mercati più stimolanti in cui opera Iervolino and Lady Bacardi entertainment. La produzione della serie Puffins Impossible è la prova che abbiamo un team capace e dedicato pronto per progetti di livello mondiale. Abbiamo aperto un intero settore dedicato alla post-produzione e agli effetti visivi, e i nostri piani vanno oltre la produzione di contenuti animati. Il nostro obiettivo è che la Serbia diventi Hollywood", ha affermato Monica Bacardi, co-fondatrice di Iervolino and Lady Bacardi entertainment e di Iervolino Studios. (Seb)