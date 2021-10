Milano: De Corato, dopo aggressione di oggi Comune partecipi a bando regionale per dotare "ghisa" di Taser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la Polizia Locale di Milano avesse avuto in dotazione gli 'storditori elettrici', oggi un agente non sarebbe finito in ospedale con una frattura cranica e cinque punti di sutura in seguito al tentativo di fermare, con l'ausilio dello spray al peperoncino, un folle camerunense senza fissa dimora armato di bastone". Lo afferma Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale in merito all'aggressione di due agenti da parte di un camerunense avvenuta questa mattina in viale Tunisia. "Evidentemente lo spray, di fronte a simili squilibrati, non serve a niente tant'è che per convincere il balordo ad abbandonare l'arma gli agenti hanno dovuto esplodere un colpo di pistola in aria", ha poseguito l'esponente di Fratelli d'Italia rilevando che "il vigile ferito alla testa e il suo collega colpito al braccio se ne fanno ben poco della solidarietà postuma, come quella arrivata da parte dell'assessore comunale alla sicurezza Marco Granelli. Sicuramente preferirebbero avere strumentazioni adeguate a difendersi e a svolgere nel migliore dei modi il proprio lavoro". "Per questo, come Regione, ieri abbiamo approvato in giunta il finanziamento per il prossimo bando per le dotazioni strumentali delle Polizie Locali - spiega l'assessore - nel quale vi è anche la possibilità per i capoluoghi lombardi di acquistare per i propri vigili gli 'storditori elettrici'. Ovviamente questa possibilità vale anche per il Comune di Milano che mi auguro, anche alla luce di quanto accaduto oggi, cambierà opinione su questi strumenti di difesa rispetto a quanto aveva deciso durante il precedente mandato quando erano stati definiti dal centrosinistra 'armi di tortura' e, mettendo davanti a tutto la sicurezza dei propri agenti, partecipi al bando. Rinnovo la mia vicinanza agli agenti feriti", conclude De Corato. (Com)