Azerbaigian-Croazia: presidente Aliyev a colloquio con ministro Esteri Radman su cooperazione

- Il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha ricevuto oggi a Baku il ministro degli Affari esteri ed europei della Croazia Gordan Grlić Radman. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Trend", le due parti hanno sottolineato che la visita di Radman in Azerbaigian ha offerto una buona opportunità per scambiare opinioni sulle prospettive delle relazioni bilaterali e ha salutato lo sviluppo delle relazioni tra Azerbaigian e Croazia. Aliyev e Radman hanno inoltre sottolineato il buon potenziale per espandere la cooperazione economica tra i due Paesi e scambiato opinioni sulle opportunità di cooperazione turistica e sulla la cooperazione nel campo dell'energia, comprese le rinnovabili. Durante l'incontro è stata sottolineata la disponibilità da parte delle aziende croate di prendere parte ai lavori di restauro e ricostruzione dei "territori liberati dell'Azerbaigian", riferisce "Trend". Le due parti hanno infine discusso della cooperazione tra Azerbaigian e Ue, salutando con favore il continuo sostegno di Zagabria offerto in questo contesto. (Rum)