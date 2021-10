Repubblica Ceca: Parlamento cercherà un secondo rapporto su salute del presidente Zeman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera e il Senato della Repubblica Ceca cercheranno un secondo rapporto sullo stato di salute del presidente Milos Zeman da parte dell’Ospedale militare centrale di Praga prima di votare per il suo inadempimento. Lo ha detto il leader del Partito democratico civico (Ods) Petr Fiala, candidato a premier del prossimo governo. Secondo quanto ha riferito l’agenzia di stampa “Ctk”, i capigruppo dei partiti presenti al Senato hanno deciso in tal senso nell’incontro che c’è stato oggi con la presidenza dell’aula. Fiala ha detto che la Camera dei deputati probabilmente non dichiarerà l’impedimento del presidente già nella seduta inaugurale dell’8-10 novembre, ma in una sessione successiva. Il Senato potrebbe invece decidere già il 5 novembre. (Vap)