Argentina: spionaggio illegale, ex presidente Macri torna nel paese per affrontare citazione tribunale

- L'ex presidente Mauricio Macri ha fatto ritorno oggi in Argentina dove è atteso per una citazione della giustizia nel quadro dell'inchiesta sul presunto spionaggio illegale a danno delle famiglie delle 44 vittime del sommergibile Ara San Juan, affondato nel 2017. La citazione è fissata per questo mercoledì 20 ottobre e l'ex presidente, che si trovava negli Stati Uniti al momento di ricevere la notifica del tribunale, ha affermato che la sua presenza è da considerarsi esclusivamente "conseguenza del mio rispetto e sudditanza alle istituzioni della Repubblica". "Sono convinto della assoluta innocenza nei presunti fatti che gli si intendono attribuire", ha affermato l'ex presidente attraverso il suo legale, Pablo Lanusse, il quale ha presentato ad ogni modo una impugnazione contro la decisione del giudice Martin Bava di proibirgli l'uscita dal Paese. "Si tratta di una misura priva di ogni tipo di fondamento contraria ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza", ha affermato Lanusse. (segue) (Abu)